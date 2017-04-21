Facebook Ücretsiz İnternette İddialı

Doğal afet gibi acil durumlarda kişilerin internet ihtiyacını karşılamayı hedefleyen Facebook bu konuda önemli bir adım atmış durumda.

Güncellenme 21 Nisan 2017 23:22

Uzun dönemden beri Facebook kullanıcıları ücretsiz bir şekilde internet sunmanın planlarını yapıyor. Bu aşamada pek çok farklı teknik üzerinde denemeler yapılırken, proje giderek son haline gelmeye başladı. Özellikle küçük bir helikopter drone ile internet bağlantısını sunacak olan Facebook, afet bölgelerine bu helikopter ile uçuş yapacak ve havadan geniş bir kapsama alanına sahip olan internet hizmetini ücretsiz bir şekilde sunacak.

Anlık Altyapı Hazır

Anlık altyapı olarak adlandırılan bu yeni cihaz, Facebook'un istediği yere internet götürmesini sağlayacak. Böylece bölgedeki internet bağlantılarının tamir edilme süresince kişilerin internetten kopması önlenecek. Kişilerin kolay bir şekilde internet ağına bağlanabileceği Facebook helikopter sistemi, aynı zamanda haberleşmeyi de sağlayacak.

Üstelik afet sonrasında kişilerin birbirine ulaşmaya çalışması, bu konuda ciddi bir sıkıntı yaratırken Facebook bu tür durumlara karşı sunacağı yenilik sayesinde iletişim konusunda kişilere ücretsiz bir şekilde destek sunacak. Bu durum kuşkusuz kullanıcılar adına oldukça cazip bir seçenek yaratacak. Zor dönemlerde internet bağlantısı aramak yerine direkt Facebook'un sunacağı bu hizmet sayesinde ihtiyaçlar karşılanabilecek. Bu durumun en önemli avantajlarından bir tanesi ise sistemin tamamen ücretsiz olması. Öyle ki kişiler ücret vermek durumunda kalmayacağı için bu cazip fırsattan yararlanılması da mümkün olacak.