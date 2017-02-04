Facebook TV’de Sona Yaklaşıldı!

Son dönemlerde video alanına yatırımlarını sürdüren Facebook'un televizyon uygulaması geliştireceği belirtildi.

Güncellenme 04 Şubat 2017 14:42

Özellikle son dönemlerde video yayınlarını yönelik önemli bir reklam hamlesi gerçekleştiren Facebook, reklam çalışmalarından daha iyi bir sonuç alabilmek adına şimdilerde Facebook TV üzerinde çalışıyor. TV uygulamasıyla televizyonlara ulaşmayı amaçlayan Facebook, Facebook TV olarak orijinal içeriklerini sunacak. Benzer platformlar pek çok önemli marka tarafından sunulurken Facebook da bu yeni modaya uyum sağlayarak bu alanda faaliyet göstermeye başlayacak.

Milyonlara Kullanıcı Potansiyeli Var

Dünya genelinde milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan Facebook, başarılı bir televizyon uygulamasının geliştirilmesi ve kullanıcılara sunulması bu alandaki etkinliğinin arttırabilecek en önemli detay. Bu açıdan önümüzdeki dönemlerden itibaren Facebook tarafından gerçekleştirilecek olan yeni hamleler televizyon izleme noktasında da kullanıcılara farklı bir seçenek sunabilir.

Bugüne kadar Apple gibi sektör devleri tarafından geliştirilen yeni televizyon uygulamaları ve platformları televizyonlar üzerinden izlenebiliyor ve oldukça ilgi çekiyordu. Özellikle son dönemlerde özgün içeriklerin ne kadar popüler olduğu göz önüne alındığı Facebook'un bu hamlesi değişen izleme alışkanlıklarına yönelik önemli bir avantaj sağlayabilir. Bu açıdan Facebook tarafından paylaşılan bilgilerin ardından uzun zamandan beri Facebook TV uygulaması ve yeni izleme platformu gündemde yer bulmuş durumda.

Bu noktada en önemli detay Facebook'un bu çalışmalarında başarılı bir şekilde sonuca ulaşabilmesi ve kullanıcıların yeni uygulamayı sevmesi. Bu denklemin çözülmesi halinde önümüzdeki dönemlerde artık pek çok farklı yerde Facebook TV görülebilir.