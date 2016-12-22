Facebook Şeffaflık Raporunu Yayınladı

Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya sitelerinden olan Facebook hükümetlerden gelen talepler ile ilgili raporunu paylaştı.

Güncellenme 22 Aralık 2016 21:12

Hükümetler Facebook'tan bilgi talebinde bulunabildiği gibi bu talepler makul ölçüde karşılanabiliyor. Üstelik hükümetler tarafından Facebook'a yapılan talepler ile ilgili yeterli raporlamalar da gerçekleştirilirken 2016 yılının ilk yarısının geride kalması ile birlikte bu konudaki güncel durum da paylaşıldı.

2016 Yılında Talepler Arttı

Yapılan paylaşımlara göre 2016 yılında taleplerin yüzde 27 oranında arttığı belirtildi. 2016 yılının Eylül ayı itibariyle paylaşılan raporlara göre şu anda Facebook'ta aktif kullanıcı sayısı 1.18 milyar. Bu bakımdan dünya genelinde yoğun bir kullanımı bulunan Facebook bu nedenle de bilgi edinme konusunda en önemli kaynaklardan birisi halinde.

2015 ikinci yarısındaki taleplerin ilk yarısına göre yüzde 13 büyüdüğü daha önceki raporlarda ortaya çıkarken 2016 yılının ilk yarısı ile birlikte de bu yükselişin devam etti. Facebook tarafından yayınlanan şeffaflık raporunda taleplerin 59 bin 229’a kadar çıktığı da ifade edildi. Bu açıdan bakıldığında dünya genelinde yaşanan özellikle krizler ve toplumsal olaylar bu konuda bilgi taleplerini daha da arttrıyor. Türkiye başta olmak üzere Paris ve Almanya gibi ülkelerde yaşanan terör olayları sonrasında bilgi taleplerinde çok daha fazla bir artış görülüyor.

Facebook için Türkiye'den yapılan taleplerde ise 1200’e ulaşmış durumda. Özellikle son dönemlere göre yüzde 25'lik bir artışın olduğu görülürken bu dönemlerde yine benzer etkilerden söz etmek mümkün.