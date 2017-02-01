Facebook Sahte Habere Karşı Yeni Gelişme Yapıyor

Haber akışında sahte haberleri engellemek adına önemli bir atılım gerçekleştiren Facebook, yeni bir düzenleme üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Güncellenme 01 Şubat 2017 21:33

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler sonrasında en çok eleştiri alan portallardan bir tanesi Facebook olurken Facebook'un sahte haberleri engelleyememesi özellikle bu seçimler ile birlikte ortaya çıkmıştı. Seçim sonrasında yöneltilen eleştiriler ile bu alanda çalışma başlatan Facebook, sahte haberlere karşı önemli bir mücadele içerisine girmiş durumda.

Almanya’da Başlatılmıştı

Özellikle geçtiğimiz günlerde ABD sonrasında ilk olarak Almanya'da başlatılan yeni haber filtreleri ile sahte haberlerin akıştan çıkarılmasını amaçlayan Facebook, elde ettiği deneyimler ve test sonuçlarına göre yeni güncellemeleri de yapmayı ihmal etmiyor. Yapılacak yeni güncellemeler sonrasında uydurma, sahte ya da kullanıcıların tıklamasını teşvik edecek içerikler haber akışından engellenecek.

Özellikle sahte haberlerin yanı sıra kullanıcılarının tıklamasını ve teşvik eden içerikler de kullanıcıları için en büyük sorunlardan birisi olarak görülüyordu. Bu açıdan önümüzdeki günlerde Facebook'un yeni güncellemesini devreye sokulması, kullanıcılarının daha iyi bir Facebook kullanılmasını mümkün kılacak. Özellikle önümüzdeki dönemlerde Google ve Facebook gibi firmalar tarafından atılacak adımlarla sahte haberlere yönelik önemli bir engelleme getirilecek. Bu açıdan yapılan çalışmalar gelecek adına büyük bir önem taşıdığı gibi yapılacak çalışmalarda başarıya ulaşılması da sahte habercilerin önüne geçilmesini sağlayacak. Üstelik bu konuda pek çok mağduriyet yaşandığı gibi özellikle seçim gibi milyonlarca kullanıcıya ilgilendiren durumlarda da ciddi manipülasyonları yapılması önlenebilecek