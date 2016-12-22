Facebook Prisma’yı Engelledi!

Facebook tarafından yapılan son açıklamalarda özellikle Prisma uygulamasının video filtrelerinin engellendiği duyuruldu.

Güncellenme 22 Aralık 2016 16:31

Son dönemlerde farklı sosyal medya ve uygulamalara yönelik bitirici faaliyetlere başlayan Facebook bu konuda önemli bir adım daha attı. Öyle ki dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalardan bir tanesi Prisma olurken Prisma tarafından desteklenen video filtrelerine yasaklama getirildiği belirtildi.

Prisma Kullanılamayacak!

Facebook tarafından getirilen bu yasaklama ile birlikte kullanıcıların canlı video sitelerini kullanabilmesi artık mümkün olmayacak. Kasım ayı itibariyle özellikle Facebook için önemli bir geliştirme yapan Prisma canlı yayınlarda Prisma üzerinden video efektinin kullanılabileceğini duyurmuştu. Fakat gelinen son noktada artık böyle bir destek Facebook cephesinden engellenecek.

Konu ile ilgili yapılan değerlendirmelerin büyük bir bölümünde ise böyle bir yasağın getirilmesinde Facebook'un canlı yayın konusunda girişim yapacağı ve kendi canlı yayın servislerini ön plana çıkarmak adına Prisma’yı engellediği belirtiliyor.

Prisma için yapılan bu engelleme kuşkusuz kullanım oranlarını düşürebilecek seviyede. Bu açıdan engelleme ile birlikte Facebook için durum daha da iyi hale gelirken Prisma için aynı şeyleri söylemek çok mümkün değil. Facebook tarafından geliştirilecek yeni efektlerin canlı yayınlarda kullanılabilmesi ve bu konuda önemli özelliklerin sisteme eklenmesi bekleniyor. Üstelik şimdiden Facebook hazırlıklara başlamış durumda.

Prisma için getirilen yasaklama için Prisma cephesinden herhangi bir açıklamanın gelmemiş olması da piyasalarda şaşkınlık yarattı.