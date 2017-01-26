Facebook, Messenger'a Reklam Ekleyecek

Facebook Messenger için yeni reklam modellerinin geliştirildiği belirtildi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 18:33

Facebook Messenger, şirketin en popüler ve ana ürünlerinden biridir. SMS desteği, Sesli ve Görüntülü Arama ve daha fazlası mobil kullanıcılara sunulurken, pek çok özelliği kapsayan son derece esnek bir mesajlaşma uygulaması olarak yüksek bir kullanım oranına sahiptir.

Şimdi ise şirket Messenger reklamlarıyla gelmeye hazırlanıyor. Facebook ve Instagram çoğunlukla göze batmayan reklamlarla bir süredir kullanıcılara sunulduğu gibi, Messenger bugüne kadar reklamdan uzak tutulmuştu. Firma şu an Tayland ve Avustralya'da sınırlı sayıda kullanıcı için yeni kart tabanlı reklamları test ediyor. Reklamlar, Facebook'ta görüşmelerin altında olacak. Reklamların görünümü ise kullanıcı ara yüzündeki arkadaş listesinin üzerinde yer alan reklamlara benzeyecek.

Yeni testin duyurusu Facebook tarafından özel olarak belirtilirken açıklamalarda işletmelerin Messenger platformu ile müşterilerine ulaşma potansiyelinden heyecanlandıkları, satışlarını arttırdıkları, marka bilinirliği oluşturdukları ve müşteri memnuniyetini arttırdıkları ifade edildi.

Facebook Haber Kaynağı'ndan Messenger görüşmelerine kadar farklı sponsorlu reklamların kullanıcıların ilgisini çektiği de belirtilirken her ay Messenger'da işletmelerle 1 milyardan fazla mesajlaşmanın yapıldığı ifade edildi.

Facebook Messenger için geliştirilecek yeni reklam modelinin özelikle işletmeler içni büyük bir kolaylık sağlayacağı açıklanırken, bu durum kullanıcılar nezdinde ne kadar ilgi görecek şu an içni bilinmiyor. Fakat Facebook Messenger ile birlikte reklamlar üzerinden para kazanmaya başlayacak Facebook için durumun çok parlak ve ilgi çekici olduğu söylenebilir.