Facebook Messenger’a Ödeme Sistemi Geliyor

Geçtiğimiz dönemlerde Facebook Messenger için para aktarım hizmetinin devreye alan Facebook şimdi ise WhatsApp üzerinden para aktarımını mümkün hale getirecek.

Güncellenme 06 Şubat 2017 21:24

Mesajlaşma uygulamalarının daha kapsamlı bir şekilde hizmet vermesini ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamasını isteyen Facebook yönetimi uygulamalarını bu yönünde geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Facebook Messenger için devreye alınan yeni özellik ile birlikte özellikle Amerika Birleşik devletlerindeki kullanıcıların birbirine para gönderilmesi mümkün olurken bu özellik WhatsApp için de geliştirilecek.

WhatsApp Güncellenecek

WhatsApp için yapılacak güncellemelerin ardından para aktarımının mümkün olacağı belirtilirken böylece kullanıcılar çok daha kolay bir şekilde işlemlerini WhatsApp aracılığıyla yapabilecek. Aylık 1.2 milyar kullanıcının WhatsApp üzerinden işlem yaptığı düşünüldüğünde para aktarım sistemleri ve benzer özellikler kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılacak. Bu açıdan işletmeler ile kullanıcılar arasında yapılacak alışverişlerde ek bir ödeme sisteminin kullanılmasına gerek kalmadan ödemeler WhatsApp üzerinden kolay bir şekilde gönderilebilecek.

Bu açıdan bakıldığında WhatsApp için başarılı bir şekilde entegrasyonun yapılması ödeme sistemlerinin de büyük bir düşüş yaşamasına sebep olabilir. Bu açıdan önümüzdeki günlerde WhatsApp için duyurulacak yeni özellik sadece mesajlaşma uygulamaları için değil ödeme sistemleri için de büyük bir önem teşkil ediyor. Özellikle projenin başarılı bir şekilde sunulması ve ödemelerin güvenli bir ortam içinde yapılabilmesi WhatsApp uygulamasının daha da popüler bir hale gelmesini sağlayacak.