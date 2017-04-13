Facebook Messenger, WhatsApp'ı yakaladı

Facebook Messenger için yapılan sonra açıklamalarda kullanıcı sayısının iki yılda iki katına çıktığı belirtildi.

Güncellenme 13 Nisan 2017 17:14

Dünya genelinde en çok kullanılan uygulamalar sıralamalarında her zaman yer alan Facebook Messenger WhatsApp'a oldukça yaklaştı. Son iki yıl içerisinde ciddi bir artış yaşanan Facebook Messenger kullanıcı sayısı 2 yıllık süre içerisinde 2 kata kadar ulaştı. Yapılan son açıklamalarına göre Facebook Messenger kullanıcı sayısı şu anda 1,2 milyar. 2 yıl öncesinde sadece 600 milyon kullanıcıya sahip olan uygulama, 2 yılda ciddi bir yükseliş yaşadı ve 1 milyar barajını aştı. Bu durum Facebook'un ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor.

Konu ile ilgili yayınlanan son verilerde özellikle Facebook tarafından piyasaya sunulan uygulamalar sıralamasında ilk sırada Facebook'unu resmi uygulamasının yer aldığı görülüyor. İkinci sırada ise 1,2 milyar kullanıcı sayısı ile birlikte WhatsApp yer alıyor. Facebook Messenger ise yaptığı son atılım ile birlikte bu konuda ön plana çıkmayı başarmış durumda. Uygulama şu anda listenin üçüncü sırasında yer alıyor ve kullanıcı sayısı 1,2 milyar.

Instagram ise bu konuda biraz geri planda kalmış durumda. Şu anda İnstagram'ı kullanan kişi sayısı 600 milyon. Facebook Messenger için 2014 yılı itibariyle düzenli bir şekilde istatistikler paylaşılırken özellikle 2014 yılından bugüne kadar geçen sürede uygulamanın yaşadığı yükseliş ise şöyle;

Nisan 2014 – 200 milyon

Kasım 2014 – 500 milyon

Mart 2015 – 600 milyon

Ocak 2016 – 800 milyon

Temmuz 2016 – 1 milyar

Nisan 2017 – 1,2 milyar