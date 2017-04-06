Facebook İntikam Pornosuna Savaş Başlattı

Facebook tarafından İntikam pornosu olarak adlandırılan paylaşımlara yönelik ciddi bir hamle geldi.

Güncellenme 06 Nisan 2017 22:20

Özellikle kişilerin birbirinden intikam alabilmek adına mahrem fotoğraf ve videoları paylaşması sosyal medya için en büyük tehlikelerden birisi olarak görülüyor. Özellikle intikam tipi porno olarak adlandırılan bu özelliklerin içeriklerin önlenmesi ve artık sosyal medya üzerinden paylaşılmasının önlenmesi adına önemli bir çalışmanın yapıldığı belirtildi. Bunun için Facebook Messenger ve Instagram'ı kapsama altına alındığı belirtilirken 3 platform üzerinden de artık fotoğraf eşlemesi sistemi ile benzer içeriklerin yayınlanması önlenecek.

Geliştirilen fotoğraf eşlemesi sistemi özellikle pornografik görsellerini yeniden ulaşılmasını önleyecek ve kullanıcıların bu tip fotoğraf yüklemesine izin vermeyecek. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerden itibaren kullanıcılara yönelik bu alanda ciddi bir engel getirilmiş olacak. Üstelik bu alanda paylaşılan bir fotoğraf tespit edildiğinde ya da kullanıcılar tarafından raporlarda Facebook özel fotoğrafları paylaşan hesaplar devre dışı bırakabilecek. Bu konu ile ilgili yapılan açıklamalardan sonra özellikle fotoğraf paylaşan kişilere yönelik farklı yaptırımların uygulanabileceği belirtildi.

Kişileri tespit edildikten sonra uyarılacak ve tüm uyarılara rağmen tekrar paylaşımların olması halinde paylaşma izninin engellenebilecek ve tüm bu önlemlere rağmen hala paylaşımlar devam ediyorsa hesabın güvenlik nedeniyle tamamen kapatılabileceği ifade edildi. Facebook üzerinden kısa süre içerisinde milyonlarca kullanıcıya ulaşılması çoğu kişinin bu alanı kullanmasını sağlıyor.