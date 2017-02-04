Facebook İnsanları Keşfet Özelliği İle Geliyor

Facebook için farklı alanlarda geliştirmeler yapan yönetim şimdi ise insanları keşfet adı verilen yeni bir özelliği sisteme ekleyecek.

Güncellenme 04 Şubat 2017 23:12

Farklı alanlara yönelen sosyal ağlardaki özellikleri kullanan Facebook yeni bir sistem üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Paylaşılan son bilgilerde insanları keşfet adı verilen yeni bir özellik üzerinde Facebook'un çalışma sürdürdüğü belirtilirken bu özellik sayesinde artık Tinder ile alışkın olduğumuz insanları keşfetme bölümü Facebook'ta yer alacak.

Tinder Özelliğini Aldı

Facebook'un yeni özelliğinin Tinder ile çok benzerlik göstermesi kısa süre içerisinde Facebook'un yine eleştirilerin odağında olmasına neden oldu. Yeni özellik ile ilgili yapılan tanıtımlar kişilerin daha fazla insanı keşfetmesini kolaylaştıracak ve pek çok farklı Kriter üzerinden aramayı bulabileceği belirtildi.

İnsanları keşfet bölümünde kişilerin özellikle ortak noktalarının ön plana çıkarılarak kişilerin birbirini bulması sağlanacak. Özellikle gündeme gelen bu olayların ardından Facebook'un çöpçatanlık alanında da etkin bir şekilde rol oynayacağı konuşulurken bu durum pek çok kullanıcının ciddi bir eleştirisini de çekti.

Kullanım Oranları Artıyor

Özellikle Instagram için yapılan çalışmaların kullanıcılar adına oldukça ilgi gördüğü ve kullanım oranlarının ciddi oranlarda arttığı da söylenebilir. Bu açıdan bakıldığında eleştiri yapan kullanıcılar, özellikleri kullanarak bu konuda destek vermesiyle de farklı bir çelişkiyi ortaya koyuyor.

Bu bakımdan Facebook'un yeni özelliği şu anda kullanıcılar tarafından oldukça eleştiriliyor gibi görünse de kullanıma resmen sunulmasının ardından yine yüksek kullanım oranlarına ulaşması mümkün.