Facebook Düşünceyi Okuyacak!

Facebook tarafından düzenlenen yeni bir konferansta özellikle düşünce gücüyle bilgisayarın kontrol edilebilmesi adına çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 23:55

Facebook tarafından yapılan çalışmalarda oldukça farklı yeniliklere yer verilirken, bu çalışmalardan iyi sonuçların alınması dikkat çekiyor. Paylaşılan son bilgilerde özellikle sessiz konuşma döneminin başlatılacak olması, tüm dikkatlerin Facebook'a çevrilmesini sağladı.

Düşünce Gücü Okunabilir Mi?

Facebook tarafından şu anda henüz proje aşamasında çalışma üzerinde çalışmalar sürüyor. Hedef ise beyin dalgalarının analiz edilmesi.Beyin dalgalarının ameliyat ortamı olmaksızın okunabilmesi ile birlikte özel sistemler aracılığıyla bilgisayarda bu dalgaların değerlendirilmesi sağlanacak. Bu açıdan bakıldığında yapılan çalışmalar şu ana kadar oldukça dikkat çekici. Üstelik yapılan paylaşımlarda kişilerin cep telefonu ile yazı yazma hızının 5 kata varan bir hıza ulaşacağı belirtildi. Bu açıdan yeniliğin geliştirilmesi, yazı yazma konusunda çok hızlı bir dönem başlatacak.

Önümüzdeki günlerden itibaren Facebook tarafından bu konuda atılacak her adım takip edilecek. Dünya genelinde yaptığı çalışmalar ile yakından takip edilen Facebook üstelik imkansız gibi görülen projelere destek sağlayarak bu konuda önemli bir aşama kaydediyor. Bu açıdan yapılacak her türlü yeni bir hamle tüm dünyaya etkileyebilecek durumda olduğundan dolayı dikkat çekiyor. Düşünce gücüyle yazı yazma konusunda da markanın başarıya ulaşması, tüm dünyada yeni bir dönemin başlamasına sağlayabilir.