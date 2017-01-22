Facebook 360 Derece Video Özelliği Çok Sevildi

Facebook tarafından özellikle 2016 yılında video ve canlı yayın servislerine yönelik önemli yatırımlar yapılırken Facebook 360 derece video özelliği ile birlikte büyümeye

Güncellenme 22 Ocak 2017 17:45

Facebook 360 derece video özelliği, özellikle kurumsal firmalara farklı bir imkan ve sosyal medya üzerinden tanıtım şansı sağladı ve piyasaya sunulan bu özellik kısa süre içerisinde oldukça dikkat çekti. Facebook üzerinden 360 derece video izleme imkanı tüm kullanıcıları için sunulurken ilgili özellik için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Gerek masaüstü gerek mobil platformda artık bu özellik sorunsuz bir şekilde kullanılabiliyor. Bu durum Facebook için kullanıcı sayısını ve etkileşimi arttıran en önemli özelliklerden birisi durumunda.

Özel Aparatlarla Hazırlanıyor

Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda özellikle 360 derece video oluşturabilmek adına özel cihazların kullanılması gerektiği belirtildi. Bu bakımdan 360 derece video izlenmesini noktasında mevcut telefonlar yeterli olsa da böyle bir imkandan yararlanarak 360 derece video özelliğini sunmak adına özel ekipmanlar ile çekilmiş görüntülere ihtiyaç var. Facebook tarafından sunulan bu özellik geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'ın Facebook üzerinden izlenmesi gibi çok farklı mekanlar için kullanılmıştı. Bir mekanın en iyi şekilde izlenebilmesi ve kullanıcılara farklı bir deneyim sunabilmesi adına 360 video deneyimi Facebook'un bugüne kadar en çok ön plana çıkardığı özellikleri arasında.

Konuyla ilgili yapılan raporlarda özellikle yeni özelliğin kullanıma sunulduğu günden itibaren kullanım istatistiklerinin artış gösterdiği ve önümüzdeki günlerde yapılacak yenilikler ile bu alandaki deneyimin daha da arttıracağı konuşuluyor.