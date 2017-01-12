Excel’de Son Satıra Ulaşıldı!

Microsoft tarafından geliştirilen Microsoft Excel uygulamasında en son satıra ulaşıldı.

Güncellenme 12 Ocak 2017 20:11

Yıllardan beri kullanımda olan Microsoft Excel için oldukça ilginç bir deney yapıldı. Uygulamada satırlar ve sütunlar oldukça uzun bir liste şeklinde sunulurken bugüne kadar kimse en son satırı görüntülemeyi başaramamıştı. Aşağı inilse de devamlı yeni satırlar görülen Excel için oldukça ilginç ve bir o kadar da zorlu bir deney gerçekleştirildi.

9 Saatte Deneyi Tamamladı!

Sosyal medyada bir kullanıcı Excel tablosunun en alt satırını görebilmek adına tam 9 saat 36 dakika boyunca çalıştı. Bu süre boyunca sadece alt ok tuşuna basarak sayfanın sürekli aşağı inmesini sağlayan kullanıcıi tam 9 saat sonra en alt satıra ulaştığını söyledi.

Kahramanımız:

YouTube kullanıcısı Hunter Hobbs tarafından yapılan bu deneyin sonuçları dakika dakika video ile paylaşılırken çalışma süresince hiçbir kısayolları kullanılmadı. Sadece ok tuşuyla en alt satıra ulaşılması da deneyde dikkat çeken bir detay oldu.

Çalışma sonrasında en alt satırın 1 milyon 48 bin 576 olduğunu söyleyen kullanıcı böylelikle uzun zamandan beri merak edilen bir sorunun da yanıtını vermiş oldu. Mevcut Excel uygulaması için kullanıcıların farklı kısayolları kullanarak en alt satıra inebilmesi mümkün olabileceği gibi kullanıcı bu deneyinde hiçbir kısayol ya da hile kullanmayı tercih etmedi. Üstelik ok tuşunu basılı tutacak makrolar kullanmayı dahi istemeyen kullanıcı 9 saat boyunca alt ok tuşuna basılı tuttu.