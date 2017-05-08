Everest Maratonu'na Türkiye damga vuracak

HİS Başkanı Bölükbaşı 29 Mayıs tarihinde düzenlenecek Everest Maratonu'nda ilk kez Türk bayrağının dalgalanacağını söyledi. Türkiye'yi yazar Ece Vahapoğlu temsil edecek.

Güncellenme 08 Mayıs 2017 11:34

Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Yasin Bölükbaşı, 29 Mayıs'ta düzenlenecek Everest Maratonu'nda ilk kez Türk bayrağının dalgalanacağını belirtti.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Bölükbaşı, Everest Maratonu'nun, Guiness Rekorlar Kitabı'nda "Dünyanın En Yüksek İrtifalı Maratonu" olarak yer aldığını aktardı.

Bölükbaşı, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonu destekleriyle sunucu yazar Ece Vahapoğlu, Everest'te 21 kilometre yarı maraton koşacak. Everest Maratonu'nda şu ana kadar Türk bayrağımız dalgalanmamış. Bu katılımla ilk kez Türk bayrağımızı dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

Maratonun, 29 Mayıs 1953'te Everest'e çıkan ilk dağcılar anısına 2003'ten beri her yıl 29 Mayıs'ta yapıldığını anımsatan HİS Başkanı Bölükbaşı, şunları kaydetti:

"Sporcumuz 14 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde 21 gün Nepal'de kalacak. Everest'te yüksek rakıma, az oksijene ve düşük hava basıncına alışmak ve yokuş yukarı yürüyüşlerle o yüksekliğe çıkmak için uzun süre dağda kalınması gerekiyor. Günde 5 saat yürüyüş yapılacak. 5 bin 364 metredeki Everest ana kampına kadar çıktıktan sonra yarış günü durmaksızın koşulacak. Parkurunda en yüksek irtifaya ulaşılan yarış olma özelliğine sahip bu yarışta üç kategori var. Ece Vahapoğlu zorlu parkurda yarı maraton koşacak. Organizasyona her yıl dünyadan 30'u kadın olmak üzere yaklaşık 100 sporsever katılıyor. Bu sene 34 ülkeden 160 sporcunun katılacağı yarışın yarı maraton kategorisine sadece 9 kişi katılıyor. Hazırlık da yarış da çok zorlu bir süreç. Ece Vahapoğlu'nun koşacağı yarı maraton, 4 bin 571 metre rakımdan 3 bin 440 metreye, 6-7 saat sürecek 21 kilometre koşuyu kapsıyor."

Vahapoğlu: En büyük hayalimi gerçekleştiriyorum

Üç sene önce turist olarak gittiği Nepal'de, üç gün kaldığı Himalayalar'dan çok etkilendiğini belirten Ece Vahapoğlu ise "Sadece kısa bir trekking yapıp döndüğüm, çok etkilendiğim bir seyahatti. Enerjisi mistik, doğası muhteşem bu yere tekrar gitmeyi hep istedim. Nasip Everest Maratonu'na katılarak dönmekmiş. En büyük hayalimi ve hedefimi gerçekleştiriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vahapoğlu, 14 yıldan beri düzenlenen uluslararası yarışa Türkiye'den hiç katılım olmadığını hatırlatarak, "Son yıllarda artan koşu performansım ve içimdeki inanç, bu yıl beni yarışa hazır hissettirdi. Böylece 14 yıldır gerçekleşen Everest Maratonu'na kaydı yapılan ilk Türk unvanını da şimdiden almış oldum." ifadelerini kullandı.

Everest’te Türk bayrağını en iyi şekilde temsil edeceğini vurgulayan Vahapoğlu, "Maratona katılım sürecinde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin şahsına ve bu süreçte katkıları ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Herkes İçin Spor Federasyonuna teşekkür ederim." şeklinde görüş belirtti.

Ece Vahapoğlu'na organizasyonda 21 gün boyunca bir de kameraman eşlik edecek ve maratonun belgesel filmi de çekilecek. Sosyal medya paylaşımları ve belgesel film ile Ece Vahapoğlu, "Herkes İçin Spor" farkındalığı oluşturulmasına katkıda bulunacak.

AA