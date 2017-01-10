Euro tarihi rekor kırdı

Euro tarihinde ilk kez 4 liranın üzerine çıkarak rekor kırdı. Dolar ise 3,77 'yi gördü.

Güncellenme 10 Ocak 2017 13:05

Euro tarihinde ilk kez 4 liranın üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Euronun 4 liranın üzerine çıkmasıyla dolar da yükselişini sürdürerek 3,77 seviyesini gördü. Son edinilen bilgilere göre saat 12.00 sıralarında dolar 3,69 seviyesinden işlem görürken euro da 3,99'dan işlem gördü.

Meclis'teki anayasa görüşmelerine odaklanan politik gerginlikler, artan güvenlik riskleri, Fitch'in yaklaşan not kararı ve Merkez Bankası'nın faiz toplantısına bağlı endişelerle dövizde rekor tırmanış sürüyor. Türk Lirası karşısında dolar 3,77'i aştı, Euro ise tarihinde ilk kez 4 TL'yi aşarak rekorunu yeniledi.

Euro tarihinde tüm zamanların rekoruna imza attı

Avrupa para birimi euro, dünkü kapanış fiyatı olan 3.93 lirayı yaklaşık 7 kuruş birden aşarak, tarihinde ilk kez 4 liraya ulaştı. Euro 4.004 lirayı gördükten sonra saat 11.45 sıralarında 4.01 lira ile rekorunu yeniledi.

Dolar 3,77 oldu

Dünkü kapanışta 3.74 lira ile tarihi rekor düzeyini test eden dolar da 3.7275 lira ile güne rekora yakın başladıktan sonra tırmanışını sürdürdü ve 3.7767 lira ile ilk rekorunu; saat 11.45 sıralarında da 3.7807 lira ile günün ikinci rekorunu kırdı.

Türkiye Fitch notuna odaklandı

Piyasa analistleri, uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch'in Türkiye'nin notunu kırma olasılığına dikkat çekiyor. Türkiye'ye tek "yatırım yapılabilir" notu veren Fitch'in not kararını 27 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da (PPK), Fitch değerlendirmesinden üç gün önce, 24 Ocak günü toplanarak faiz kararı verecek.

Piyasa işlemcileri, PPK'nın politik baskılar olabileceği kaygısıyla, "vermesi gereken faiz artırım" kararını veremeyebileceğine dikkat çekiyor.

Dolardaki global güçlenme dolar/TL'de de yukselişi tetikliyor. Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini ortaya koyan dolar endeksi 14 yılın zirvesinden geriledi. Geçen hafta 103,82'ye kadar çıkan endeks 101 seviyesine gevşedi.

Merkez Bankası'nın TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi doları baskılıyor.

Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

Habertürk