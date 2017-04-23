Eski YÖK Başkanı hayatını kaybetti

Eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç 81 yaşında hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Nisan 2017 15:36

Geçtiğimiz Cuma günü kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan eski YÖK Başkanı Erdoğan Teziç, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul'da 1936 yılında dünyaya gelen Erdoğan Teziç, 1955 yılında Galatasaray Lisesi'nden, 1959 yılında da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Paris Hukuk Fakültesi'nde doktorasını yapan Teziç, daha sonra mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yaptı.

Teziç, 1993-2000 yılları arasında da TBMM Başkanliği Hukuk Danişmanlığı görevini yürüttü.

Erdoğan Teziç, 2000 yılında Galatasaray Üniversitesi rektörlüğü görevine atandı.

2003 yılında YÖK Başkanlığı'na atanan Teziç, görev süresinin dolmasıyla 2007 yılının aralık ayında görevden ayrıldı.

NTV