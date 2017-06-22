Eski polis müdürü FETÖ'den hapis cezası aldı

Eski polis müdürü FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 17:16

Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanması içinde yer aldığı iddiasıyla yargılanan eski Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürü Uğur Çubukçu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Çubukçu ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Çubukçu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan Çubukçu, "Tahliyemi talep ediyorum. Aileme bakmam lazım, yoksa son derece mağdur olacaklar." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Uğur Çubukçu'yu "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Erzurum Bölge Trafik Şube Müdürü olan tutuklu sanık Uğur Çubukçu'nun örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" programını kullandığı belirtilmişti.

Etkin pişmanlıktan yararlanan M.D'nin beyanına ve teşhisine göre Çubukçu'nun 2015-2016 yılları arasında FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması içerisinde olduğu anlatılan iddianamede, sanığın örgütsel toplantılara katıldığı aktarılmıştı.

İddianamede, Çubukçu'nun Bank Asya'da hesabının bulunduğu ve FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapılanmasına dahil olduğu ifade edilerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenmişti.

AA