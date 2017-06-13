Eski milli futbolcu Çolak adliyeye sevk edildi

Ankara'da yürütülen çek senet mafyasına yönelik operasyonda gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak bugün adliyeye sevk edildi.

Güncellenme 13 Haziran 2017 11:45

İstanbul'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen eski milli futbolcu Tanju Çolak bugün adliyeye sevk edildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Ankara'da çek senek mafyasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan eski milli futbolcu Tanju Çolak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Ankara'da 23 kişi gözaltına alınmış, Tanju Çolak ise İstanbul'da gözaltın alınarak Ankara'ya getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden aralarında Tanju Çolak'ın da bulunduğu 10 kişi bu sabah Ankara adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA