ESET Online Scanner İle Temizlik Nasıl Yapılır?

ESET Online Scanner ile kullanıcılar online olarak temizlik yapabilir.

Güncellenme 17 Ocak 2017 17:37

Kullanıcıların yararlanabileceği güvenlik uygulamalarından bir tanesi de ESET Online Scanner. ESET tarafından yayınlanan yeni rapor ile birlikte yeni özellikler hakkında bilgi sahibi olmak mümkün. Özellikle web sayfası üzerinden kolay bir şekilde erişim sağlayarak yararlanabileceğiniz yeni sistem, işleri sizin adınıza daha kolay hale getiriyor.

Adım Adım ESET Online Scanner Kullanımı

Tarayıcınızı açıp ESET Online Scanner resmi adresine girin, sayfada aşağıda inerek “Choose language version” linkine tıklayın. “Language”ı Turkish olarak değiştirip “Download”a tıklayın. İnen küçük dosyayı çalıştırıp “Kabul Et”e tıklayın. İstenmeyen türden olabilecek programları (PUP) algılamak isteyip istemediğinizi seçin.

Sonra “Gelişmiş ayarlar”a tıklayın. Burada arşivleri taramayı açıp kapatabilir ve “Değiştir” linkine tıklayarak taranacak hedefleri değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm yerel sürücüleriniz taranıyor ve böyle kalmasını öneriyoruz. Taramayı başlatmak için “Tara” düğmesine tıklayın.

Araç, güncel virüs imza veritabanını indirecek. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Ardından tarama başlayacak. Tarama sürecini ve bulunan tehditleri görebileceksiniz. Taramayı durdurmak isterseniz “Durdur”a tıklayabilirsiniz. ESET bir kötü amaçlı yazılım bulursa onu temizlemeye çalışacak.

Özelikle belirli aralıklar ile yapılacak bu tarama sayesinde sisteminizi ek bir yük olmadan tarama ile güvenli bir hale getirebilirsiniz. ESET tarafından ücretsiz olarak sunulan bu özellik, kullanıcılar için güvenlik kalkanının bir parçası haline gelebilir.