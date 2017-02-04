Esenyurt'ta polise ateş açıldı

İstanbul Esenyurt'ta boş bir araziden polise ateş açıldı. Şüphelilerden biri yaralı olarak ele geçirildi.

Güncellenme 04 Şubat 2017 08:17

Uygulama yapan polis ekiplerine bir araziden ateş açan şüpheli yaralı yakalanırken, üzerinde yapılan aramada 3 silah bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis aracıyla seyir halinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde uygulama yapan ekiplere, Esenyurt'un Örnek mahallesinde bir araziden ateş açıldı.

YARALI YAKALANAN ŞÜPHELİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Polis ekipleri açılan ateşe anında karşılık vererek, şüpheli A.B'yi yaralı olarak yakaladı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 3 silah ele geçirildi. Şüphelinin, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


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