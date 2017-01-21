Esenyurt'ta polis aracına ateş açıldı
Bu sabah İstanbul Esenyurt'ta polis aracına kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanana olmazken, saldırganı arama çalışması başlatıldı.
İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı.
Olay, saat 09.45 sıralarında meydana geldi. Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi.
Kısa süreli çatışma
Habertürk'ten Yusuf Doğan'ın haberine göre, Esenyurt'ta şüpheli bir kişiyi aramak isteyen polise silahla karşılık verildi. Kısa süreli çatışma çıktı. Kimliği belirsiz kişi, sırt çantasını atıp kaçtı. Çantada el bombası olma ihtimaline karşılık polis çevrede önlem aldı, operasyon sürüyor.