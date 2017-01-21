Esenyurt'ta polis aracına ateş açıldı

Bu sabah İstanbul Esenyurt'ta polis aracına kimliği belirsiz kişi tarafından ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanana olmazken, saldırganı arama çalışması başlatıldı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 11:44