Esad'tan açık davet: "Her şeyi görüşmeye hazırım"

Suriye rejiminin lideri Beşşar Esad Astana'da düzenlenecek barış müzakerelerinde süreçle ilgili her türlü konuyu görüşmeye hazır olduğunu ilan etti.

Güncellenme 09 Ocak 2017 14:25

Suriye'deki hakim rejimin lideri Beşşar Esad, Astana'da yapılması kararlaştırılan barış müzakarelerinde her türlü konuyu görüşmeye açık olduğunu duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre; Fransız gazetecilere röportaj veren Şam rejimi lideri Beşar Esad'ın sözlerini, Suriye'deki resmi medya organları aktardı. 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak barış görüşmelerinde her konuyu görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Beşar Esad, şu açıklamayı yaptı:

"Krizi sona erdirecek ya da Suriye'nin geleceğini konuşacak müzakereler için sınır yok. Ancak diğer taraftan masada kim olacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Gerçek Suriye muhalefeti mi olacak? 'Gerçek' derken, kökleri Suriye'de olandan söz ediyorum. Suudi, Fransız ya da İngiliz değil. Müzakerelerin başarısı, buna bağlı."

Gazetecilerden gelen 'Başkan olarak pozisyonunuzu da müzakere etmeye hazır mısınız? Tartışmaya açıldı...?" şeklindeki soruya Esad'ın yanıtı "Elbette ancak benim pozisyonum anayasal. Anayasada da başkanın hangi yollarla değişeceği açık bir şekilde yer alıyor... Eğer onu istemiyorsanız, sandığa gidelim" oldu.

Barış görüşmeleri, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan ateşkesten sonra ikinci adım özelliğini taşıyor.

30 Aralık'ta başlayan ateşkeste, bugüne kadar bazı ihlaller olsa da silahlar susmuş durumda. Şimdiye kadar en büyük çatışmalar, başkent Şam'ın su kaynağı Vadi Barada çevresinde gerçekleşti. Beşar Esad, muhaliflerin başkentin en önemli su kaynağını işgal ettiğini ileri sürerek askerlerin söz konusu noktayı geri alacağını söyledi.

IŞİD ve adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren El Nusra Cephesi, ateşkes kapsamında değil.

İç savaşın altıncı yılını doldurmak üzere olduğu Suriye'de, ilk gösteriler Mart 2011'de başlamıştı. Kısa sürede silahlı çatışmaya dönüşen olaylar sonucunda bugüne kadar yüz binlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca Suriyeli de evini terk etmek zorunda kaldı. Halihazırda milyonlarca Suriyeli sığınmacı başta Türkiye ve Lübnan olmak üzere başka ülkelerde ayakta kalmaya çalışıyor.

Suriye mevcut tabloda dört ayrı parçaya bölünmüş durumda. Ülkenin güneyini ve Halep'i rejim güçleri, batıyı muhalifler, kuzeyi Kürtler ve doğuyu da terör örgütü IŞİD kontrol ediyor. Ancak kuzeyde PKK'nın Suriye uzantısı YPG etkin ve Ankara örgütün özellikle Fırat Nehri'nin doğusunda kalmasını istiyor. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 24 Ağustos'ta başlatılan sınır ötesi harekatla kuzeydeki Cerablus-Azez hattını IŞİD'den temizledi ve kısa sürede güneydeki El Bab'a kadar indi.

Milliyet