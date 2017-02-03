Esad rejiminin saldırıları sivilleri hedef almaya devam ediyor

Suriye'de Esad rejimi güçleri, ateşkes ihlallerini sürdürüyor. Son iki gündeki saldırılarda 11 sivilin öldürüldüğü açıklandı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 20:59

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi (LCC), yaptığı yazılı açıklamada, rejim güçlerinin başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Kabun Mahallesi başta olmak üzere, çeşitli bölgelerdeki saldırılarında, son iki günde 11 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rejim ve destekçilerinin son iki günde ateşkesi 20’den fazla noktada ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, saldırılara maruz kalan bölgelerde terör örgütü DEAŞ unsurlarının bulunmadığı vurgulandı.

30 NOKTADA İHLAL

Rejimin ihlalleri, 23-24 Ocak’ta Astana’da ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra da devam etti.

Söz konusu tarihten bu yana şu noktalarda ateşkes ihlal edildi:

"Şam kırsalında Barada Vadisi, Arbin, Cobar, Duma, Harasta, Kabun, Hazrama, Merc, Madaya ve Neşbiyye bölgeleri. Halep'in batı kırsalında Mansura, Raşidin, Han el-Asel, Daret İzze, Etarib ve Kafr Naha bölgeleri ile güney kırsalında Samiriyye ve Adnaniyye bölgeleri ve kuzey kırsalında Anadan bölgesi. Humus'un kuzey kırsalında Hula, Rastan ve Deyr Ful bölgeleri. Dera ilinde Batı Meliha, Naime, Garez, Busra el-Harir ve Yedudiye bölgeleri. Lazkiye kırsalında ise Kinsibba, Sarraf ve Kabbana bölgeleri."

Dera'nın kuzey kırsalında rejim güçlerinin eline geçen El-Vardat köyü çevresinde muhaliflerle rejim güçleri arasında silahlı çatışma ve karşılıklı bombardıman yaşanıyor.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Ebu Ali el-Garib, rejim ve ona destek veren güçlerin yürürlükteki ateşkesi fırsat bilerek Ürdün'ün başkenti Amman ile Şam arasındaki otoyol üzerinde bulunan Vardat köyünü birkaç gün önce ele geçirdiğini ve bu bölgede ilerlemeye çalıştığını kaydetti.

Askeri operasyonlar ve rejimin güneydeki illerle tek ikmal yolu olan otoyol çevresinde yığınak yapması nedeniyle ateşkesin Dera'da tam olarak uygulanmadığını belirten Garib, bölgedeki köylerden yüzlerce kişinin Dera'nın doğu kırsalındaki bölgelere göç ettiğini aktardı.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Astana toplantısında Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerinin önlenmesi için üçlü izleme mekanizması kurulması konusunda anlaşmıştı.

AA