Esad güçleri Türkmen Dağı'na ateş açtı
Suriye'deki hakim rejim Beşşar Esad'ın ordusu Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen Dağı'na saldırı başlattı.
Suriye'deki hakim rejim Beşşar Esad'a ait silahl ıgüçler Lazkiye'nin kırsalında yer alan türkmen dağı'na yöneli ksaldırı başlattı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; rejim güçleri, Türkmen dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı ile saldırı başlattı.
Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı.
Top sesleri Hatay'dan duyuluyor
Sabah'ta yer alan habere göre, saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti.
Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.
Sabah