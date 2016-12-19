Ersan İlyasova 22 sayıyla Philadelphia 76ers'i galibiyete taşıdı

NBA'de Brooklyn Nets'in potasına 22 sayı gönderen Ersan İlyasova takımı Philadelpia 76ers'i başarıya taşıdı.

Güncellenme 19 Aralık 2016 10:58

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 108-107 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Wells Fargo Center'da konuk ettiği Brooklyn Nets'i 108-107 yenen Philadelphia 76ers, iki maç sonra kazanarak sezonun 7. galibiyetini aldı.

Ersan İlyasova'dan 22 sayı

Doğu Konferansı'nda son sırada yer alan Philadelphia'da 33 sayıyla kariyer rekoru kıran Joel Embiid, galibiyette başrolü oynadı. Ev sahibi ekipte kenardan gelerek 30 dakika süre alan Ersan İlyasova, karşılaşmayı 22 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 19. mağlubiyetini yaşayan Nets'te Brook Lopez'in 22 sayı, 9 ribaunt, 8 asistlik performansı yenilgiyi önleyemedi. Konuk takımda Joe Harris 19, Jeremy Lin 16, Bojan Bogdanovic 14 sayı üretti.

Spurs'ten üst üste 4. galibiyet

Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs, AT&T Center'da konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 113-100'lük skorla geçerek art arda 4. olmak üzere 22. galibiyetine ulaştı.

Spurs'te LaMarcus Aldridge 22, Manu Ginobili 17, Kawhi Leonard 13, Tony Parker ve Jonathan Simmons 12'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Milli basketbolcu Ömer Aşık'ın forma giymediği maçta Pelicans adına Alexis Ajinca'nın 16, Buddy Hield'ın 14, Anthony Davis ve Langston Galloway'in 12'şer sayısı sezonun 20. mağlubiyetini engelleyemedi.

Duncan'ın forması emekli edildi

Spurs'te Pelicans ile oynanan karşılaşmanın ardından sezon öncesi basketbolu bırakan Tim Duncan'ın 21 numaralı forması emekli edildi.

Takımında 19 yıl görev yapan ve 5 NBA şampiyonluğu yaşayan Duncan, Spurs'ün kulüp tarihinde George Gervin (44), David Robinson (50), Sean Elliott (32), James Silas (13), Avery Johnson (6), Bruce Bowen (12) ve Johnny Moore'dan (00) sonra forması emekli edilen 8. basketbolcu oldu.

Beal'dan 41 sayı

Washington Wizards, sahasında Los Angeles Clippers'ı 117-110 yenerek peş peşe 3. olmak üzere 12. galibiyetine uzandı.

Verizon Center'da oynanan mücadelede Clippers potasına 41 sayı gönderen Bradley Beal, maçın en skoreri oldu. John Wall'un 18 sayı, 11 asistle "double-double" yaptığı ev sahibi takımda Markieff Morris 23 sayı attı.

Dört maç sonra kaybederek sezonun 8. mağlubiyetini yaşayan Clippers'ta Blake Griffin, 26 sayıyla oynadı. Konuk ekipte DeAndre Jordan, 13 sayı, 17 ribaunt, Chris Paul ise 13 sayı, 12 asistle "double-double"lık performans sergiledi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 117-110

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 99-79

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 73-82

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets: 108-107

Orlando Magic-Toronto Raptors: 79-109

Miami Heat-Boston Celtics: 95-105

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 113-100

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