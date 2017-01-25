Ersan Gülüm Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş Spor Kulübü Ersan Adem Gülüm'ün kiralanabilmesi için transfer görüşmelerinin bağladığını KAP'a bildirdi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 10:47

Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ün kiralanması konusunda transfer görüşmelerinin başlandığını açıkladı.

Ersan Gülüm'ü kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Beşiktaş'ın KAP'a gönderdiği açıklamada, "Ersan Adem Gülüm'ün geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Gülüm'den seviç paylaşımı: Yolculuk başlasın

Çin'de oynayan Ersan Adem Gülüm, pasaport fotoğrafıyla 'yolculuk başlasın' mesajını paylaştı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Geçen sezon 7 milyon euro'ya Beşiktaş'tan Çin'in Hebei China Fortune takımında transfer olan 29 yaşındaki savunmacı 1 yıl sonra eski kulübüne geri dönüyor.

AA