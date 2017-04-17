Erol Evgin ve Deniz Çakır düet yaptı

Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren efsane isim Erol Evgin ile oyuncu Deniz Çakır düet yaptı.

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:47

Erol Evgin’in konserinde sanatçıyla düet yaparak konukları şaşırtan Deniz Çakır, hem performansı hem de şıklığıyla göz doldurdu. Oyuncu, “Benim için şahane bir anı oldu” dedi

Sanatçı Erol Evgin, Bostancı Gösteri Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçı, paylaştığı anılarla da konuklarına keyifli bir akşam yaşattı. Evgin’e sahnede eşlik eden Deniz Çakır, davetlilere sürpriz yaptı.

‘Bir de Bana Sor’ parçasını söyleyen ikiliden Çakır, “Böyle bir ustayla şarkı söylemek, çok acayip bir şeymiş. Benim için şahane bir anı oldu. Sizin gibi efsane bir isimle, aynı sahnede olmak çok güzeldi” sözleriyle Evgin’e övgüler yağdırdı.

YENİ ALBÜM SİNYALİ

Programı sonrası gazetecilerle sohbet eden Evgin, uzun süredir müzik listelerinde ilk sıralarda yer alan ‘Altın Düetler’ albümünün ikincisinin geleceğinin sinyalini verdi. Sanatçı, projede Çakır’ın da olabileceğini söyledi.

Düet yapmayı düşündüğü isimler arasında Tarkan’ın da bulunabileceğini belirten sanatçı, “Tarkan, Türkiye’nin en iyi seslerinden. Duruşu, karakteri ve sahnesi 10 numara” dedi.