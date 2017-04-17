Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın kameraları incelenecek

İbrahim Erkal'ın sağlık durumuna ilişkin soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameralarının inceleneceği öğrenildi.

Güncellenme 17 Nisan 2017 21:05

İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak beyin kanaması ön tanısıyla hastaneye kaldırılması olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan soruşturma açıldı.

Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları görüntülerinin tespit edilmesine ilişkin çalışma yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli konumunda ya da gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı belirtildi.

AA