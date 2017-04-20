Erdoğan YSK'nın itiraz kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin referandumun iptaline yönelik başvurusu için, "YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti" ifadesini kullandı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Seçim Kurulu'nun referandumun iptal edilmesi başvurularını reddetmesini de ilk kez değerlendirdi.

YSK'nın kararının kesin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu iş bitti" dedi. Cumhurbaşkanı, CHP'nin Anayasa Mahkemesi ve AİHM'e başvurma seçenekleri için de konuştu. Erdoğan, konunun AYM ve AİHM'in yetki alanına girmediğini savundu.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Referandumu tanımıyoruz' sözleri için de, "millet iradesine saygısızlık hakkın yok" dedi.

NTV