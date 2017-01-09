Erdoğan ve Çipras Kıbrıs'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Çipras, yaptıkları telefon görüşmesinde Kıbrıs meselesini masaya yatırdı.

Güncellenme 09 Ocak 2017 20:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras, Kıbrıs meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Recep Tayyip Erdoğan ve Aleksis Çipras, Cenevre'deki müzakerelerden olumlu bir netice alınabilmesi için tüm tarafların yapıcı bir tavır içinde olmalarının önemine dikkati çekti.

AA