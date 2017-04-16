Erdal Aksünger: "YSK'nın bu saatten sonra meşrutiyeti tartışılır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "YSK'nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. İtiraz edeceğimiz sandık oranı yüzde 37. Bu yüzde 60'ı da bulacak." dedi.

Güncellenme 16 Nisan 2017 21:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandumda usûlsüz oy kullanıldığını iddia etti, bu konuyla birlikte YSK tarafından mühürsüz oy pusulalarının kullanılmasına izin verilmesine de itiraz edeceğini belirtti ve "YSK'nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Avukatlarımız yerlerini terk etmesin. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz yüzde 37 var. Bu yüzde 60'ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız" dedi.

Aksünger, şu ifadeleri kullandı:

"İlçe seçim kurulu başındaki arkadaşlarıma söylüyorum. Hiçbir yeri terk etmeyin. Biz bu savaşı kazanacağız. 1,5 milyona yakın geçersiz sayılması gereken oy YSK tarafından onaylanmıştır arkadaşlar. Kolluk kuvvetleriyle, bütün müşahitlerimiz engellenmiştir. Güneydoğu'da müşahitler dışarıya çıkartılmıştır. İnanın bu seçim daha bitmedi, hiçbir arkadaşımız, son rakamlar girene kadar geçerlisi geçersizi teyit etmeden ayrılmayacaklar. Millet kazanacak. Bu kendini devlet zannedenler kaybedecek. Bu tamamen geçersizdir. Bunu buradan deklare ediyoruz. Tüm örgütlerimiz sandıklara itirazdalar. YSK'nın bu saatten sonra meşruiyeti tartışılır. Avukatlarımız terk etmesin. Şimdiden herkese ben hayırlı olsun diyorum. Biz şekil şartının dışında, şu anda içeriğine itiraz edeceğimiz yüzde 37 var. Bu yüzde 60'ı da bulacak. Sabahtan beri biz ihlalleri tespit etmiş durumdayız. 2,5 milyon sıkıntılı oy var bizim gözümüzde. Hala Ankara’da yüzde 69’la açılan sandıklar. İstanbul’da şu an yüzde 50’de sandıklar. Bu Anadolu Ajansı’nın tamamen manipülasyonudur. Biz YSK’nın verilerini online görüyoruz arkadaşlar. 45 dakika boyunca YSK, CHP’ye veri aktaramadı. Bizim sistemimiz ayaktayken YSK’nın sistemi çöktü."

Özdağ: Kabul edilemez

Fox Tv'ye konuşan MHP'nin muhalif isimleriden Ümit Özdağ, ise şu sözlerle itirazını dile getirdi:

"YSK'nın almış olduğu karar, yani üzerinde mühür olmayan oyların kullanılmasının meşru kabul edilmesi hukuken kabul edilecek bir şey değil. YSK diyor ki, 'dışardan gelmediğinin ispatlanması durumunda' Kim ispatlayacak bunu? Kendisi ilan etmiş, bu mühürülü tutanaklarla olur... Sonra AKP'li bir üye itiraz ediyor, karar alıyor ve olur diyor. Ve buna da göre de bir sayım yapılıyor. Sandıkların yüzde 60'ına yakın yerde itirazlarının olduğu, sizle konuşmadan yüzde 60'ına itiraz olduğu, CHP genel başkan yardımcısından aldığım bir sonuçtur. YSK’ya göre yüzde 69,70... Yine evet'ler önde. Ama daha büyük kentler girilmemiş durumda. Bu iş bitmedi, lütfen yorumlarımızı yaparken bu işin bitmediğini göz önünde bulunduralım. YSK'nın kararı çok ciddi sıkıntıları içeren bir karardır. Hiç kimse Türk halkının elinden iradesini alacak müdahalelerde bulunmamalıdır"

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