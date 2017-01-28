Henüz 24 yaşında iken Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Hamlet'i oynayan usta tiyatrocu Engin Cezzar hayata veda etti.

Güncellenme 28 Ocak 2017 19:21

ENGİN CEZZAR KİMDİR?

1935'te İstanbul'da dünyaya geldi. Robert Kolej'de başlayan tiyatro ilgisi üzerine ABD'de Yale Drama School'da ve Actors Studio'da eğitim alarak tiyatro sanatçısı oldu. 'Hamlet' rolü ile İstanbul Şehir Tiyatrolarında oyunculuğa başladı. Daha sonra kurdukları Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu ile yıllarca oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Dormen Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosunda çalıştı.

Sinema ve dizi filmlerde de rol alan usta sanatçı, 'Kaldırım Serçesi' adlı filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendi. Eşi Gülriz Sururi'nin yazdığı 'Ayşe Opereti'ni yönetti. Hakkında yazılmış 'Engin Cezzar'ı Takdimimdir' adlı biyografik bir kitap bulunmaktadır.

Milliyet