Enes Batur 3 Milyon Aboneyi Aştı!

Türkiye'nin önemli YouTube kullanıcılarından birisi olan Enes Batur, 3 milyon abone barajını açmayı başardı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 21:44

Özellikle son dönemlerde YouTube üzerinden oyun oynayarak deneyimlerini paylaşan kullanıcılar oldukça ilgi çekerken bu konuda önemli bir gelişme Enes Batur için yaşandı.

Türkiye'nin en büyük bireysel kanalı olarak görülen Burak Oyundayı geçmeyi başaran Enes Batur, 3 milyon abone, 1 milyar izlenme ve aylık olarak da 100 milyon izlenme barajını aşarak büyük bir başarı elde etti. Üstelik tüm bunlar bireysel olarak bu işe girişen bir isim tarafından elde edildiğinden dolayı çok daha önemseniyor. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda, 1 milyardan daha fazla görüntülenme sayısına ulaşarak elde ederek oldukça güç bir rekora imza atan Enes Batur, günlük 3.5 milyon kez izleniyor.

Türkiye’nin En Önemli İsimlerinden

Türkiye'de benzer bir başarı oldukça zor yakalandığı gibi Enes Batur, bu alandaki en önemli isimlerden birisi olarak ön plana çıkıyor. YouTube kanalı üzerinden farklı oyunları oynayarak kullanıcılarıyla paylaşan Enes Batur, aynı zamanda yakaladığı tüm bu başarılar ile birlikte yüksek bir gelir seviyesine ulaşmış durumda.

YouTube ortaklık programları dahilinde yayınladığı içerikler üzerinden para kazanan Enes Batur, en yüksek izlenme oranları ile birlikte bu konuda çok ciddi bir gelir sahibi olduğu tahmin ediliyor. Konu ile ilgili raporlar paylaşılamadığından dolayı tam olarak durum bilinmese de benzer istatistiklere sahip pek çok farklı kanal bu alanda oldukça yüksek bir gelir seviyesine ulaşmış durumda.