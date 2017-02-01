Enerji ithalatı faturası yüzde 28,2 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası 2016 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 28,2 azaldı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 12:26

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 28,2 azalarak 27 milyar 155 milyon 187 bin dolar oldu.

Petrol fiyatlarında son yıllarda yaşanan düşüşle birlikte Türkiye'nin enerji ithalatı faturası da azaldı.

Dış ticaret istatistiklerine göre, Türkiye'nin geçen yılki toplam ithalatı 198 milyar 601 milyon 934 bin dolar oldu. Bu ithalatın, 27 milyar 155 milyon 187 bin dolarlık bölümü, 27'nci fasıl olarak adlandırılan "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasında elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlardan" oluştu.

Böylece, Türkiye'nin 2015'te 37 milyar 843 milyon 294 bin doları bulan enerji ithalatı, geçen yıl yüzde 28,2 azalarak 27 milyar 155 milyon 187 bin dolara düştü.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, Türkiye'nin enerji ithalat faturasındaki düşüşte öncelikle petrol, ve doğalgaz fiyatlarının etkili olduğunu söyledi.

Enerji ithalatı faturasındaki değişimin asıl sebebinin petrol fiyatlarındaki farklılık olduğunu belirten Akyener, "2015 yılında varil fiyatı ortalama 50 dolar civarında seyreden petrol fiyatları, geçen yıl ortalama 42 dolar civarında seyretmiştir. Yani Türkiye sadece fiyat farklılığından dolayı 1 yıl içerisinde yüzde 16'lık bir tasarruf sağlamıştır." dedi.

Akyener, enerji ithalatı faturasında yaşanan düşüşün diğer bir nedenin de Türkiye'nin yerli kömür ile yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırması olduğunu ifade etti.

Geçen yıl ithal kömür kullanım oranının azaldığını, yenilenebilir enerjiden elektrik üretim oranının ise arttığını aktaran Akyener, "Bu sayede doğalgazdan elektrik üretim oranı da azalmıştır. Bu oranlardaki değişimler, güncel verilerin kamuoyu ile paylaşımından sonra daha net anlaşılabilecektir. Bununla birlikte, Kasım 2016'da açılışı yapılan ve yüzde 68,7'si yerli enerji santrali olan 158 elektrik santralinin asıl etkileri 2017'de fark edilecek. Bu yıl da enerji ithalat faturasının bu açıdan azalması beklenecektir." diye konuştu.

AA