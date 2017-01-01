Enerji Hatlarına Siber Saldırı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yönetimi ve idaresi gerçekleştirilen elektrik üretim hatlarına siber saldırıların düzenlendiği belirtildi.

Güncellenme 01 Ocak 2017 18:52

15 Temmuz günü Türkiye'de gerçekleştirilmeye çalışılan darbenin başarısız olması sonrasında farklı alanlarda saldırılar devam ediyor. Çeşitli lokasyonlar üzerinden gerçekleştirilen saldırıların hedeflerinden bir tanesi de elektrik üretim ve iletim hatları.

Spekülasyonlar Ortaya Atılmıştı

Geçtiğimiz günlerde pek çok farklı spekülasyona yol açan elektrik kesintileri için gerekli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi açıklama yapılırken açıklamalarda son günlerde en büyük problemlerden birisi haline gelen siber saldırılar ile ilgili detaylar paylaşıldı. Özellikle elektrik üretimi ve iletim hatlarının kontrolünü sağlayan özel sistemlere sızma girişimlerinin tespit edildiği ve gerekli önlemlerin hemen alınarak güvenlik seviyelerinin arttırıldığı açıklandı.

Büyük Tehdit Yaratılabilir!

Özellikle Türkiye'de girişimlerin başarılı olması, çok büyük hasarlara ve elektrik kesintilerine yol açabilecek durumda. Yapılan açıklamalarda yılbaşı akşamında Türkiye'nin pek çok farklı noktasında elektriklerin kesilebilmesi adına girişimlerinin yapıldığı ve siber saldırıların gerçekleştirildiği duyurulurken güvenlik yetkilileri herhangi bir ihmale yer vermemek adına yoğun olarak çalışmalarını gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmalar sonucunda özellikle dün akşam itibariyle Türkiye'nin herhangi bir bölgesinde elektrik kesintisi ya da elektrik sıkıntısı yaşanmadı. Sibel saldırıların başarıya ulaşamaması Türkiye'nin bu alanda iyi bir sınav verdiğini gösteriyor. Fakat tehlike şu an için geçmiş değil ve önümüzdeki günlerde saldırılar yeniden artabilir.