En yüksek "evet" Bayburt, en yüksek "hayır" Tunceli

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda 'evet' oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek 'hayır' oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu.

Güncellenme 16 Nisan 2017 21:15

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında, saat 19.40 itibarıyla açılan sandık oranı yüzde 98,64'e ulaştı ve evet oyları yüzde 51,46, hayır oyları ise yüzde 48,54 olarak gerçekleştiği Türkiye'de, en çok evet oyu Bayburt'tan, en fazla hayır oyu ise Tunceli'den çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, saat 19.40 itibarıyla sayılan Türkiye genelinde 47 milyon 601 bin 999 oy sayıldı. Seçmenlerin yüzde 51,46'sinin tercihi evet, yüzde 48,54'ünün ise hayır olarak gerçekleşti.

Oy dağılımına göre, evet oylarının en yüksek çıktığı il yüzde 81,79 ile Bayburt olurken, en yüksek hayır oyu ise yüzde 80,07 ile Tunceli oldu.

Evet oyunun en yüksek olduğu iller

Evet oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle:

1- Bayburt (81,79)

2- Rize (75,58)

3- Gümüşhane (75,16)

4- Erzurum (74,52)

5- Kahramanmaraş (73,97)

6- Çankırı (73,53)

7- Bingöl (73,16)

8- Konya (73,03)

9- Elazığ (71,83)

10- Sivas (71,62)

'Hayır' oyunun en yüksek olduğu iller

Hayır oyunun yüksek olduğu 10 il şöyle:

1- Tunceli (80,08)

2- Kırklareli (71,32)

3- Şırnak (70,74)

4- Edirne (70,40)

5- Muğla (69,06)

5- Hakkari (69,06)

7- İzmir (68,25)

8- Diyarbakır (67,49)

9- Iğdır (65,10)

10- Batman (63,33)

AA