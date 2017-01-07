En İyi 3 Belge Yönetim Sistemi

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Güncellenme 07 Ocak 2017 21:04

İşleri düzene sokmayı amaçlayan çok sayıda yazılım var ve belge yönetim sistemleri de bu grubun içerisinde. Bireysel ya da kurumsal olarak pek çok ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde oaln bu servisler son dönemlerde çok daha popüler bir halde. Bu sistemler birkaç yıldır piyasada olsa da şu anda çok daha uygun fiyatlı ve gelişmiş özelliklerle hizmet veriyor. İşte en plana çıkanlar;

1. Templafy

Hepsi bir arada belge yönetimi konusunda en uygun çözümlerden bir tanesi.

Desteklenen Platformlar: Web, masaüstü, mobil

Sunulan Destekler: Doküman yönetimi, düzenleme, geri bildirim, işbirliği

Bulut Desteği: Var

Entegrasyonlar: MS Office

Ücretsiz Deneme: Var

BU sistem özellikle kolay kullanımlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Yazılım, pek çok cihazla uyumlu olması sayesinde daha çok cazip durumda.

2. M-Dosyaları

Tekrarları başarılı bir şekilde tespit eden belge yazılımı, üstelik farklı özellilker sunmayı da ihmal etmiyor.

Desteklenen Platformlar: Web, mobil

Sunulan Destekler: Doküman yönetimi, düzenleme, çoğaltma analizi

Bulut Desteği: Var

Entegrasyonlar: MS Office, Salesforce CRM

Ücretsiz deneme: Yok

M-Files, (doğal olarak) dokümanların yönetimine yardımcı olmak, iç iş akışlarını iyileştirmek ve önemli bilgilerin her zaman güvence altına alınmasını sağlamak için ideal bir sistem. Bir sürü dosya için arama yapmak dahi sistem sayesinde çok kolay. Proje adı, tarih, durum veya diğer kriterlere göre sınıflandırma yapmak kolay.

3. MasterControl Doküman Kontrol Yazılımı

Performans anlamında çok daha etkin bir halde bulunan MAsterControl ilk üçte yer almayı başarıyor.

Desteklenen Platformlar: Masaüstü, mobil

Sunulan Destekler: Doküman yönetimi, işbirliği, düzenleme

Bulut Desteği: Var

Entegrasyonlar: Yok

Ücretsiz Deneme: Yok