En İyi 3 Belge Yönetim Sistemi
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İşleri düzene sokmayı amaçlayan çok sayıda yazılım var ve belge yönetim sistemleri de bu grubun içerisinde. Bireysel ya da kurumsal olarak pek çok ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde oaln bu servisler son dönemlerde çok daha popüler bir halde. Bu sistemler birkaç yıldır piyasada olsa da şu anda çok daha uygun fiyatlı ve gelişmiş özelliklerle hizmet veriyor. İşte en plana çıkanlar;
1. Templafy
Hepsi bir arada belge yönetimi konusunda en uygun çözümlerden bir tanesi.
Desteklenen Platformlar: Web, masaüstü, mobil
Sunulan Destekler: Doküman yönetimi, düzenleme, geri bildirim, işbirliği
Bulut Desteği: Var
Entegrasyonlar: MS Office
Ücretsiz Deneme: Var
BU sistem özellikle kolay kullanımlı arayüzü ile dikkat çekiyor. Yazılım, pek çok cihazla uyumlu olması sayesinde daha çok cazip durumda.
2. M-Dosyaları
Tekrarları başarılı bir şekilde tespit eden belge yazılımı, üstelik farklı özellilker sunmayı da ihmal etmiyor.
Desteklenen Platformlar: Web, mobil
Sunulan Destekler: Doküman yönetimi, düzenleme, çoğaltma analizi
Bulut Desteği: Var
Entegrasyonlar: MS Office, Salesforce CRM
Ücretsiz deneme: Yok
M-Files, (doğal olarak) dokümanların yönetimine yardımcı olmak, iç iş akışlarını iyileştirmek ve önemli bilgilerin her zaman güvence altına alınmasını sağlamak için ideal bir sistem. Bir sürü dosya için arama yapmak dahi sistem sayesinde çok kolay. Proje adı, tarih, durum veya diğer kriterlere göre sınıflandırma yapmak kolay.
3. MasterControl Doküman Kontrol Yazılımı
Performans anlamında çok daha etkin bir halde bulunan MAsterControl ilk üçte yer almayı başarıyor.
Desteklenen Platformlar: Masaüstü, mobil
Sunulan Destekler: Doküman yönetimi, işbirliği, düzenleme
Bulut Desteği: Var
Entegrasyonlar: Yok
Ücretsiz Deneme: Yok