"Emre'nin kiminle olduğu beni ilgillendirmez"

Manken Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un Buse Narcı ile birliktelik iddialarına "Beni ilgilendirmez" diye cevap verdi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 14:03

Kanserli çocuklar yararına podyuma çıkan Çağla Şıkel, eski eşi Emre Altuğ'un Buse Narcı ile birlikte olduğu iddialarına ilişkin konuştu.

GELİNLİK GİYDİ

Dilek Hanif, yeni koleksiyonunu Kuzey Kıbrıs’ta düzenlediği defileyle tanıttı. Çağla Şıkel gelinlikle podyuma çıktı.

"BARBIE BEBEK GİBİ"

Şıkel, eski eşi Emre Altuğ’la aşk yaşadığı öne sürülen Buse Narcı’yla ilgili sorulara şöyle yanıt verdi: “Benim sunduğum moda programına katıldığında kendisini beğendiğimi söylemiştim. Barbie bebek gibi yani, ne yalan söyleyebilirim."

"BENİ İLGİLENDİRMEZ"

"Ama bundan sonra Emre’nin hayatına girecek kişi beni ilgilendirmez. Yorum yapmak bana düşmez.”

Etkinlikte Dilek Hanif imzalı bir elbise, açık artırmayla satışa sunuldu.

Elbise 90 bin TL’ye alıcı buldu.

Defileden elde edilen gelirin tamamı, Kuzey Kıbrıs Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

NTV