Emniyetten tüm vatandaşlara şüpheli paket uyarısı

Emniyet Genel Müdürlüğü hazırladığı broşürlerle vatandaşları şüpheli paketlere karşı uyardı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 19:31

Emniyet Genel Müdürlüğü, yurttaşların şüpheli çanta, paket ve poşetlere bilinçsiz tepki göstermesini engellemek ve bu konuda bilgi sahibi olmaları amacıyla broşür hazırladı.

Kriminal Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürde, şüpheli bir paketle karşılaşılması halinde hemen 155'in aranması ve paketin bulunduğu noktanın adresinin detaylı şekilde verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Şüpheli paketi fark eden kişilerin yapması gerekenler şöyle anlatıldı:

"Şüpheli paketin bulunduğu bölgedeki insanları güvenli bir şekilde ve derhal uzaklaştırın. Meraklı kişilerin olay yerine giriş ve çıkışlarını önleyin. Olay yerinde ikinci bir şüpheli paket olup olmadığı yönünde belirleyici kontroller yapın. Çevre emniyeti sağlayan ve imha ile ilgili olarak çalışan görevlilerin güvenliğiniz için vereceği talimatlara ciddiyetle yaklaşarak herhangi bir müessif hadisenin yaşanmasına meydan vermeyin.

Bir bombalı saldırının yaşandığı yerde teröristlerce, çevre güvenliği alan güvenlik güçleri, yaralılara müdahale eden sağlık personeli ve çevredeki vatandaşlar hedef alınarak daha çok zayiat verilmesi amacıyla ikinci bir bombalı saldırının gerçekleştirilebileceğini unutmayın.

Şüpheli paket, poşet ve çantalara kesinlikle dokunmayın, dokundurmayın, yerini ve şeklini değiştirmeye çalışmayın.

Açıkta duran paketin ne tür bir patlayıcı düzeneğine sahip olduğu bilinmediğinden yakınında veya çevresinde dolaşmayın, çevredekilerin de yaklaşmasını engelleyin.

Şüpheli paket açık alanda ise etrafından en az 100 metre, kapalı alanda ise mümkün olduğunca uzakta durun."

FLAŞLA FOTOĞRAF ÇEKMEYİN

Broşürde, bazı bomba düzeneklerinin flaş etkisiyle tetiklenecek şekilde kurgulandığı bilgisi verildi. Emniyet bu nedenle yurttaşların flaşlı fotoğraf çekmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhuriyet