Emniyetten Araç Sahiplerine Önemli Uyarı

Araç sahiplerine emniyetten yapılan uyarı, oldukça tedirginlik yarattı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 22:11

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamalarda özellikle otomobillerin sinyal bozucu cihazlar ile çalınabileceği vurgulandı. Uzaktan kumanda ile araçlarını kilitleyen ve kontrol etme gereği duymayan araç sahiplerine yönelik yapılan bu uyarılarda kapıların kilitlendikten sonra mutlaka kontrol edilmesi gerektiği belirtildi.

Kapılarınızı Kilitleyin!

Araçların kapılarının kapatılması sırasında sinyallerinin bozulabilir durumda olması, özellikle araç çalan kişiler için işleri çok daha kolay bir hale getiriyor. Bu nedenle emniyet tarafından yapılan açıklamalarda uzaktan kumanda ile araç kilitleyen kişilerin bu duruma dikkat etmesi gerektiği ve kilitleme işlemleri sonrasında mutlaka araçlarını kapılarının tek tek kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda bir başka dolandırıcılık olayı ile ilgili de uyarı yapıldı.

Özellikle kaza süsü vererek araçların çalınabileceğini belirten emniyet yetkilileri, kazaya karışan kişilerin araçtan inerken mutlaka araç anahtarını çıkarması gerektiği söyledi. Yaşanan olaylarda kişilere bilerek çarpıldığı ve daha sonrasında araç üzerinde bırakılan anahtar sayesinde aracın kolay bir şekilde çalınabileceği ifade edildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamaların mevcut tehlikelere karşı önemli bir uyarı olarak görülürken araç sahiplerinin özellikle son dönemlerde artan çalınma olaylarına karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Çalıntı olayları sonrasında yapılan incelemelerin büyük bir bölümünde araç sürücülerinin küçük bir dalgınlığından yararlanıldığı görülürken, araç sahiplerinin sürüş sırasında bu tip detaylara dikkat etmesi gerekiyor.