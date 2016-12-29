Emniyet teşkilatında bin 493 yer değiştirme ve atama!

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 2. sınıf, 3. sınıf ve 4. sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerinden bin 493 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri yapıldı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 00:05

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Teşkilatı Personelinin 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde bulunan personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Genel Atama döneminde; 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde toplam (1493) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Buna göre;

1’inci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (168) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden l’inci hizmet bölgesine (133) personelin, 1’inci hizmet bölgesinden 1’inci hizmet bölgesine (398) personelin, 2’nci hizmet bölgesinden 2’nci hizmet bölgesine (9) personelin atama işlemleri, (894) personelin rütbe terfi işlemleri, (37) 2. Sınıf Emniyet Müdürünün 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi işlemleri yapılmış olup (396) personelin İPKA talepleri kabul edildi” denildi.

Atanması yapılan personel Pol-Net sisteminden kullanıcı adı ve şifresi girerek atama bilgisine ulaşılabileceği açıklandı.

İHA