Emniyet saldırganın en net görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı

İstanbul Emniyeti gece kulübü Reina'da 39 kişiyi katleden DEAŞ'lı teröristin en net görüntüsünü kamuoyu ile paylaştı. Teröristin kimliğine ilişkin resmi açıklama yok.

Güncellenme 02 Ocak 2017 23:00

Reina adlı gece kulübüne uzun namlulu silahla düzenlenen terör saldırısında 27'si yabancı uyruklu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 4'ü ağır olmak üzere 65 kişi de yaralanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Reina saldırısını düzenleyen saldırgana ait en net fotoğrafı paylaştı.

Ortaköy'de yeni yılın ilk saatlerinde bir gece kulübüne silahlı terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Laleli'de bir döviz bürosunda kameralara yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının bir gişe sorumlusu ile konuştuğu görülüyor. Güvenlik güçlerinin zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'de zanlının fotoğraflarını dağıttı. Teröristin kimliği ve uyruğuna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yok.

Başbakan Binali Yıldırım, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, saldırganın kimliğine yönelik ihtimallerin netleşmeye başladığını söylemişti.

DAEŞ'in üstlendiği saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmıştı.

NTV