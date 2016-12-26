Emenike Spartak Moskova'ya gidiyor

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Dick Advocaat ile sorun yaşadığı bilinen Nijeryalı futbolcu Emenike'nin Spartak Moskova'ya kiralandığı öğrenildi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 20:30

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Nijeryalı futbolcu Emmanuel Emenike'nin transferinde sıcak gelişme yaşandı.

Rus basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'de bir türlü istediğini bulamayan ve son olarak Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.

Rus ekibinin yöneticileriyle, sarı lacivertli takımın yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Nijeryalı forvet oyuncusunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Temmuz 2011 yılında Karabükspor'dan 9 milyon Euro'ya transfer edilen Emenike, 1 ay sonra da Spartak Moskova'ya 10 milyon Euro'ya satılmıştı. 29 yaşındaki futbolcu 2011-2013 sezonunda Spartak Moskova ile çıktığı 51 maçta 24 gol attı. Sarı lacivertliler, 2013-14 sezonunda Nijeryalı forveti 13 milyon Euro ödeyerek geri aldı.