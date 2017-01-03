Emeklilerin Ocak zammı belli oldu

Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon rakamına paralel zam alan SKK ve Bağ-Kur emeklileri bu ay 4,65 oranında zam alacak.

Güncellenme 03 Ocak 2017 10:58

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz ayını iple çekiyor. Emekliler bu dönemlerde enflasyon oranına bağlı olarak zam alıyor. 2016 yılı enflasyon rakamlarına göre bu ay emekli vatandaşlar 4,65 oranında zam alacak.

NTV'de yer alan habere göre; her yıl Ocak ve Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklisinin beklediği zam oranları belli oldu.

Ocak-Haziran ve Temmuz-Ağustos dönemlerinde TÜFE'ye göre belirlenen zam oranı 4,65 olarak hesaplandı.

Emekliler, zammı bu ay içinde yatacak maaşlarında görecek.

NTV