Emekli promosyonu ücretleri belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım emeklilerin ne kadar emekli promosyonu alacağını açıkladı. Belirlenen kategori sitemine göre promosyonlar 300-450 lira arasında değişecek.

Güncellenme 30 Aralık 2016 15:29

Başbakan Binali Yıldırım mekli promosyonlarının ne kadar ödeneceğini açıkladı. Önceden belirlenen kateori sistemine göre emekli maaşına göre emeklilere ödeme yapılacak. Yüksek maaş alana yüksek promosyon düşük maaş alana düşük promosyon verilecek.

NTV'de yer alan habere göre, Başbakan Yıldırım şöyle konuştu: "2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Tek seferlik ödemeler 1-3 ay arasında yapılacak.

11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır."

NTV