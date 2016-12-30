Emekli promosyonu ücretinde son karar

Bir yıldan fazla yaklaşık 11 milyon emeklinin gündeminde olan emekli promosyonuna ilişkin son kararı Başbakan Yıldırım'ın bugün öğleden sonra açıklaması bekleniyor.

Güncellenme 30 Aralık 2016 13:01

Uzun süredir yaklaşık 1 emekli vatandaşın gündeminden düşmeyen ve artık aarp saçına dönen emekli promosyonu ile ilgil ibilmece bugün Başbakan Yıldırım'ın öğleden sonra yapması beklenen açıklaamsıyla birlikte akıbeti belirlenmiş olacak. Başbakan Binali Yıldırım emekli promosyonu ücretiyle ilgili bugün açıklama yapacak ve böylece bir yıldır süren ve emeklinin gündeminden düşmeyen promosyon bilmecesi de çözüme kavuşmuş olacak.

Başbakan Binali Yıldırım, emeklilere promosyon ücreti çalışmasına ilişkin, bugün öğleden sonra açıklamalarda bulunacak.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, emeklilere banka promosyonu ödenmesiyle ilgili çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

AA