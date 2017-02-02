Emekli promosyonları ne zaman verilecek?

Yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren emekli promosyonlarında son noktaya gelindi. Peki, promosyonlar ne zaman yatırılacak, hangi emekli ne kadar alacak?

Güncellenme 02 Şubat 2017 12:24

Uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden emekli promosyonu için imzalar atıldı. Emekliler promosyonlarına kavuşacağı günü bekliyor. Promosyonla ilgili protokolü imzalayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve ödemelerin yapılacağı bankalar arasında görüşmeler başladı.

Emekli promosyonları ne zaman yatırılacak? Emekliler ne kadar promosyon alacak? soruları ise hala daha gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Banlığından yapılan son açıklamaya göre bugün atılan imzaların ardından ödemelerin mart ayı içinde gerçekleştirileceği bilgisi geldi.

Mart ayında başlayacak olan ödeme işlemlerinin Nisan ve Mayıs aylarında devam etmesi Mayıs ayı sonunda ise tamamlanması bekleniyor. İlerleyen günlerde ise sadece kamu bankaları ile değil özel bankalar ile de sözleşmeler imzalanacak.

Emekliler belirlenen kategori sistemine göre emekli promosyonu ödemesi alacaklar. En çok maaşı alan emekli en yüksek promosyonu en düşük emekli maaşı alan emekli de en düşük emekli promosyonunu alacak.

Emekliler ne kadar promosyon alacaklar?

*Banka, 3 yıllık dönem için;

*Maaşı bin liranın altında olanlara 300 lira,

*Maaşı bin ile 2 bin lira arasında olanlara 375 lira,

*Maaşı 2 bin liranın üzerinde olanlara ise 450 lira promosyon ödemesi yapacak.

*Bankalar emeklilere bu tutarın altında ödeme yapamayacak, ancak isterse daha yükseğini verebilecek.

Kamu bankaları arasında en yüksek pay Ziraat Bankasına ait

7.5 milyon maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasında aslan payı ise Ziraat Bankası'na ait.

Kaynak: Milliyet