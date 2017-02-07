Elon Musk Tünelden İlk Fotoğrafı Paylaştı

Geçtiğimiz günlerde kendine ait arazilerde tünel kazılarına bağışlayacağını duyuran Elon Musk proje ile ilgili ilk defa fotoğraf paylaştı.

Güncellenme 07 Şubat 2017 17:11

Ulaşımda alternatif bir çözüm arayan ve Los Angeles trafiğine yeraltından çözüm sunmak isteyen Elon Musk, kendi arazilerinde başladığı kazı çalışmalarında oldukça iddialı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Paylaşılan görüntülerde oldukça kapsamlı bir şekilde çalışmaların yapıldığı görülürken paylaşılan fotoğrafta oldukça farklı detaylar görünüyor.

Twitter’dan Paylaştı

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafın altına Minecraft notunu yazdı. Bunun ne anlama geldiği ve tünelin bu konuda nasıl bir işlevi yerine getireceği ise bilinmiyor. Twitter üzerinden paylaşılan fotoğraf kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve paylaşım alırken kullanıcıların büyük bir bölümü proje ile ilgili detaylı bilgi almak adına Elon Musk’a sorular yönlendirdi.

Fakat hiçbir soruya yanıt vermeyen Elon Musk, aynı zamanda açıklama yapma gereği duymadı. Kafaların daha da karıştığı tünel projesinde, önümüzdeki günlerde nelerin yaşanacağı merak ediliyor. Çünkü şu anda yaklaşık iki mil kadar bir ilerlemenin yaşandığı tünel projesinde hiçbir iznin alınmaması ve yerel yönetimler ile herhangi bir anlaşmanın yapılmamış olması da dikkat çekiyor. Elon Musk yapacağı bu çalışmalarda başarılı olması halinde mevcut projelerin Los Angeles trafiğine yönelik geliştirileceğini söyleyerek bu konuda özellikle bölgedeki vatandaşlar için beklenti yaratmıştı. Fakat şu an gelinen noktada hiçbir girişimin yapılmamış olması da bu konuda ciddi bir soru işareti oluşturuyor.