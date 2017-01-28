Elite Power 31 Ocak’ta Piyasaya Sunulacak!

Elite Power için yapılan açıklamalarda cihazın 31 Ocak'ta piyasaya sürüleceği belirtildi.

Güncellenme 28 Ocak 2017 17:00

Swipe, geçtiğimiz hafta Elite Power ile sektöre giriş yapacağını açıkladı. Bu açıklama sonrasında akıllı telefon, Flipkart'ta tam özelliklerini açıkça gösterir bir şekilde yayınlanmaya başlandı. 5.5-inç HD ekran, 1.1GHz dört çekirdekli işlemci, Android 6.0 (Marshmallow) üzerinde çalışan, LED flaşlı 8 MP kamera ve 5 megapiksel ön kameraya sahip cihaz bu özellikleri ile Elite Power modelinin ilgi görebileceğini gösteriyor.

Elite Power Tasarımı Nasıl?

Cihazda tek parça metal tasarım tercih edilmiş durumda. Arka tarafta parmak izi tarayıcısı olan telefon normal modda 48 saate kadar kullanım vaat eden 4000mAh batarya ile geliyor.

Elite Power Teknik Özellikleri Neler?

5.5-inç (1280 x 720 piksel) HD IPS ekran

1.1GHz dört çekirdekli işlemci

2GB RAM, 16GB dahili bellek, microSD ile 32GB'a kadar genişletilebilir bellek

Android 6.0 (Marshmallow)

Hibrid Çift SIM (mikro + nano / microSD)

LED flaşlı 8MP arka kamera

5MP ön kamera

Parmak izi sensörü

3.5mm ses girişi, FM Radyo

Boyutlar: 156,5 x 77 mm x8,8 mm

4G VoLTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.0, GPS

4000mAh pil