Elektronik Sigaralar Neden Patlıyor?

Son dönemlerde haberlerde sıklıkla görmeye başladığımız elektronik sigaranın patlamaları ile ilgili uzmanlardan önemli uyarılar geldi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 17:51

Normal sigaralara göre daha sağlıklı olduğu iddia edilen ve özellikle geçtiğimiz yıllardan itibaren yoğun olarak satışı yapılan elektronik sigaralar son dönemlerde patlama olayları ile gündemden düşmüyor. Elektronik sigara tüketen kişilerin özellikle kullanımı sırasında patlayan sigara nedeniyle ciddi bir şekilde yaralanması pek çok uzmanı da harekete geçirmiş durumda.

Elektronik sigara kullanan kişilere yönelik yapılan uyarılarda özellikle elektronik sigaraların bataryalarının doğru bir şekilde kullanılması ve batarya değişimleri sonrasında bataryanın mutlaka uygun bir şekilde elektronik sigaraya yerleştirilmesi gerektiği ifade edildi. Mevcut elektronik sigaraların bataryasında yaşanan sorunlar nedeniyle patlamaların yaşandığı öğrenilirken mevcut sorunların orjinal olmayan şarj cihazlarının kullanılması sonucunda da yaşanabileceği belirtildi.

ABD’de Kötü Örnek!

Özellikle geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan patlama olayında kullanıcının elektronik sigaranın patlaması nedeniyle yüzünde ciddi derecede yanık oluşmuş ve aynı zamanda ağzındaki 7 tane dişi de dökülmüştür. Bu görüntülerin paylaşılması elektronik sigaranın ne kadar tehlikeli olabileceğini gözler önüne sererken tüm kullanıcılar şu anda elektronik sigara kullanma noktasında tereddüt yaşıyor.

Kullanıcıların benzer sorun ile karşılaşmaması adına orjinal ve güvenilir ürünleri kullanması oldukça önemli. Bu açıdan elektronik sigara kullanan kişilerin mevcut uyarıları dikkate alması ve mutlaka güvenilir yerlerden elektronik sigarasını temin etmesi gerekiyor.